El titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Martín Benavides, se manifestó sobre los cuestionamientos del Congreso respecto a los procesos de licenciamiento a las universidades del que se encarga su institución.

“Nosotros estamos concentrados en cumplir nuestro mandato, estamos concentrados en culminar el proceso de licenciamiento. (...) Ciertamente, sí nos preocupa que en este contexto -en el que estamos concentrados en ese objetivo- surjan estas iniciativas por parte del Congreso y no se cuestione”, sostuvo en declaraciones a RPP Noticias.

Al ser consultado sobre si comprende las razones por las que se investiga a la Sunedu nuevamente, refirió que "ello se le debería preguntar a los propios congresistas". "Nosotros ya hemos sido investigados en el año 2018, hubo una comisión investigadora, la cual no llevó a ningún resultado. No se llegó a aprobar el informe y no hubo ninguna conclusión relevante", indicó.

Asimismo, precisó que lo que sí identificaron -en ese momento- fueron oportunidades de mejoras. "De las 90 que nos dieron, hemos implementado entre 72 y 73. Las que quedan no son temas relevantes", informó.

De igual forma, Martín Benavides negó que se hayan direccionado presuntas contrataciones o una inadecuada gestión de recursos humanos, entre otros. "En el 2018 menos del 1% (del presupuesto) se destinó en consultarías. Fueron destinados 198 mil soles para 5 consultarías, pero ninguna vinculada al proceso de licenciamiento. Este año estamos en 0%, nada de consultarías", aseveró.

Por otro lado, señaló que el pasado lunes remitieron toda la información que ya habían enviado en 2018, actualizada al 2019. "Yo temo que estos intereses intenten frenar el avance de Sunedu. Nosotros no vamos a parar, vamos a seguir tal como el mandato de la Sunedu nos exige", agregó.

Sunedu fue investigada en 2018 por la Comisión de Educación, presidida en ese momento por la congresista Paloma Noceda. Esta medida fue justificada debido al poco resultado que había dado la entidad, al solo licenciar 14 universidades de las 145 existentes en el país, en el periodo de dos años desde la ejecución de la Ley Universitaria 30220 en 2016.