Bajo la lupa. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que está en investigación el caso de la trabajadora venezolana Johana Beatriz Bastidas Terán (40), quien perdió sus manos al manipular una máquina para hacer plantillas de zapatos en una empresa informal ubicada en el distrito de Los Olivos.

La mujer contó su dolorosa experiencia en diálogo con ATV: “Perdí mis dos manos, tanto la derecha como la izquierda. Yo ya no me puedo valer por mí misma, no puedo hacer nada, no puedo trabajar. Mi vida cambió completamente”.

Frente a este accidente, los inspectores abrieron tres órdenes de inspección, inicialmente, en dos empresas que serían las titulares del inmueble donde ocurrió la tragedia.

Esta investigación permitirá identificar los incumplimientos en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en los derechos laborales de la trabajadora en mención, así como del personal que desempeña funciones en dicho centro de trabajo.

También se verificarán los estándares mínimos de la empresa para evitar peligros y riesgos contra la vida y la salud de los trabajadores, así como la información y capacitación que deben recibir para operar maquinaria, entre otros aspectos.

La Sunafil ha intensificado la fiscalización en la zona industrial de Los Olivos, debido a que existen indicios de falta de seguridad y salud en el trabajo. De esta forma, se busca que no se repitan accidentes.

Perdió el 95% de las manos

De acuerdo al matinal, la mujer venezolana fue trasladada a una clínica en Surco, donde los médicos no pudieron hacer nada para salvarle sus manos pese a que fue sometida a cinco operaciones. Debido a que ya no puede valerse por sí misma, ella exige una reparación civil.

Al respecto, la abogada de la empresa, Martha Leo, le respondió lo siguiente: “¿Usted sabe cuánto cuesta un muerto, señora, en la Fiscalía? Un muerto, S/5.000. Una mano, ¿cuánto cree que cuesta? 2 mil o 3 mil soles, por eso le digo. Es mejor que él le pague la indemnización. Acá en el Perú es así”.

“Para mí, mis manos no tienen precio, yo con mis manos trabajaba, yo soy la que mantengo a mis hijas en Venezuela. Tengo dos hijas, cuatro nietos. Yo era su sustento, ahora no puedo seguir trabajando”, aseveró la agraviada, quien ha perdido el 95% de sus extremidades.

Mujer perdió ambas manos en fábrica clandestina y revela que “pusieron precio” a sus extremidades: "

¿Qué hacer si sufres un accidente laboral?

Los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos deben ser notificados al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en un plazo no mayor de 24 horas de haberse producido.

Si los trabajadores detectan que sus empleadores no reportaron un accidente laboral, pueden hacer la respectiva denuncia ante la Sunafil, de forma presencial, acudiendo a la Intendencia de Lima Metropolitana o a las intendencias regionales. De forma virtual, pueden ingresar al aplicativo DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO LABORAL.

La Sunafil recuerda a los empleadores que son ellos quienes tienen la obligación de prevenir los riesgos y garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, y de esta forma, evitar accidentes incapacitantes o que resulten fatales.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo declara tras salir de la fiscalía