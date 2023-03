Resulta paradójico e indignante que el jefe de la entidad estatal encargada de velar por el estricto cumplimiento de los derechos laborales y de luchar contra cualquier tipo de abuso efectuado en contra de los trabajadores sea acusado de hostigamiento y acoso sexual por una empleada del sector público.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Víctor Loyola Desposorio, titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), quien el lunes 6 de marzo se vio obligado a poner su cargo a disposición tras una denuncia hecha pública la noche del domingo, por Cuarto poder, y luego de que el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, le exigiera su renuncia.

“En virtud del pedido realizado, pongo mi cargo a disposición con el único afán de continuar sometiéndome a las investigaciones, ante las cuales me defenderé y, posteriormente, realizaré las acciones legales contra las personas que pretenden manchar el honor de mi persona, mi familia y de la institución”, señaló Loyola en su carta de renuncia.

Víctor Loyola Desposorio fue nombrado como jefe de la Sunafil en junio de 2022. Y todo indica que desde el primer momento ha hecho abuso de poder para hostigar sexualmente a una mujer que trabajaba en el Viceministerio de Trabajo, desde setiembre de 2021, que se encuentra en el quinto piso de la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La denunciante, quien se identificó como Maritza, aseguró que en una oportunidad –en setiembre de 2022– le cogió fuertemente la cara y la besó a la fuerza en la sede del ministerio. También afirmó que en otra ocasión la persiguió hasta el baño.

“Él me dice que quería estar conmigo, porque yo le gustaba. Que quería que sea su enamorada. Yo le recalco que es una persona casada y él me dice, ‘no, yo no soy casado, pero nadie se tiene que enterar. Aparte, yo no te voy a restar en tu vida, yo soy el superintendente de la Sunafil, yo te voy a sumar’”, narró.

Sobre el tema, un estudio a cargo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, revela que el 33.5% de trabajadoras del sector privado ha manifestado que ha sido víctima de hostigamiento sexual dentro de su centro de trabajo. Mientras que el 76.1% de mujeres acosadas sexualmente no se reconoce como tal.

DATOS

Hace pocos días, la Sunafil dio a conocer que había recibido 230 denuncias de hostigamiento sexual en 2023, y calificó este acto como una conducta “que atenta contra los derechos fundamentales de las personas afectadas”.

La agraviada aseguró que denunció a Víctor Loyola en los fueron internos y que por esto fue despedida en enero de 2023. Para su reincorporación, le exigieron que firmara un desistimiento.