Sujetos AMENAZAN CON ROMPER LUNAS de buses que no acatan el paro de transportistas

El paro de transportistas se siente con fuerza en algunas zonas de Lima, pero entre las personas que deben trabajar presencialmente y algunos buses que decidieron no acatar la medida de protesta, aparecieron unos sujetos para amedrentar.

Gracias a un video ciudadano difundido por Latina, se pudo conocer que, en la intersección entre las avenidas Angamos y Tomás Marsano, unos encapuchados amenazan con romperle las lunas a las unidades que no pararon.

Momentos de tensión. En el material audiovisual compartido, se pudo constatar que al menos tres sujetos le pedían al conductor que no siguiese con su ruta y que bajara a todos sus pasajeros, quienes no entendían lo que estaba ocurriendo.

Felizmente, las amenazas no se ejecutaron debido a que los encapuchados no contaban con ningún objeto contundente en sus manos para llevarlas a cabo. Las acciones no siguieron las palabras y el mencionado bus pudo seguir su marcha.

