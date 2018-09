Sujeto mata a policía y deja a otro herido durante intervención en La Victoria | VIDEO

Durante una intervención en el distrito de La Victoria, el suboficial de la Policía Nacional (PNP) Marcos Leal Portal perdió la vida tras ser atacado por un sujeto identificado como Juan Manco Pacheco.

Testigos de la zona indican que Juan Manco estaba enfrentándose con un vendedor ambulante de la zona. Minutos después, agentes policiales intervinieron con el fin de calmar la riña, pero fueron atacados por el sujeto con un arma blanca.

Como resultado, el suboficial Marcos Leal falleció, mientras que otro agente, identificado como Carlos Alberto Zubiate Pumacahua, quedó herido.

Asimismo, señalan que Juan Manco tiene antecedentes policiales y que hace dos meses fue denunciado. Luego, estuvo encarcelado por 5 días, pero fue liberado, acto que alarmó a los vecinos de la zona.

La hermana de Manco Pacheco, Beatriz Manco Pacheco, lamentó lo sucedido y señaló que su hermano presenta problemas mentales.

“Lo siento mucho. Yo también he estado expuesta a que mi hermano me agreda porque me amenazó con cuchillo en diferentes ocasiones. Él ha estado internado en un hospital y se ha escapado como 3 veces”, informó para canal N.

Por tal razón, vecinos piden más seguridad, pues no es la primera vez que algunos de ellos son víctimas de Manco Pacheco.