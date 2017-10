José Antonio Alanoca Mamani, el taxista que quedó desfigurado y a quien tuvieron que colocarle 50 puntos en el rostro tras evitar que su pasajera sea violada, aseguró que teme por su vida pues Sergio Huamán Jorge, quien lo atacó con una piedra en San Juan de Miraflores, fue liberado.

“Este tipo me advirtió que tenía dinero, tenía contactos y que era jefe de obras de construcción civil… Y mientras discutimos (en la pelea) me dijo que yo ‘iba a perder’ porque él tenía dinero, tenía contactos. Yo temo por mi vida y por la de mi familia”, indicó a América Noticias.

“El mismo día domingo a las 10 p.m. fue liberado no estuvo detenido ni 24 horas (…) Hago un llamado al Ministerio de Justicia. Él me ha dejado en estado crítico, me ha golpeado salvajemente, ha intentado matarme, ha intentado violar a esa señorita y con todos estos cargos salió en libertad”, agregó.

Alanoca Mamani pidió “una investigación profunda sobre esto (la liberación del sujeto) (…) porque este tipo me dijo en el patrullero que él iba a salir, ya me lo había advertido. Él tiene dinero y no quiero pensar que eso haya pasado (que pagara para salir libre)”.

Taxista que quedó desfigurado por evitar que sujeto viole a mujer teme por su vida. (Captura de TV)

El taxista indicó que su abogado le informó que “la Fiscalía, según mi abogado, lo ha pasado (la agresión) como lesiones leves. No sé si esto (señala sus cortes) para el fiscal sean lesiones leves o tal vez yo tendría que estar muerto para que actúe. No sé qué es lo que está esperando. No sé por qué ha hecho esto conmigo”.

“Me han dado 15 días de descanso médico. No me puedo parar, tengo una gran inflamación en la cintura. Este sujeto se tiene que hacer responsable también de mis gastos médicos, de mi carro al que le tiró un ladrillo”, exigió la víctima.

El conductor agraviado manifestó que fue atendido en el hospital Casimiro Ulloa y ahí “me dijeron que estoy más o menos. Esto (señala su rostro) son solamente golpes y no ha pasado a mayores”.

Sin embargo, indicó que las marcas que le dejó Huamán Jorge en el rostro no lo van a dejar realizar su trabajo. “Yo trabajo como taxista y nadie se va a querer subir al carro de un tipo marcado, como si fuera un delincuente. Tengo más de 50 puntos en la cara y en la cabeza”, señaló.

“Lo que yo quiero es que se haga justicia. La señorita (que estuvo a punto de ser violada) lo está denunciando por intento de violación. Es imposible. La Fiscalía lo deja libre para que él siga intentando violar a más personas, siga agrediendo”, finalizó.