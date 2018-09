El sujeto que amenazó con un arma a un conductor que le reclamó haber cometido una infracción de tránsito en San Isidro se defendió tras grave denuncia de violencia y ser considerado una amenaza pública.

Manuel Liendo Razuri (70) ofreció su versión en torno al grave incidente que protagonizó el pasado 21 de setiembre.

"Admito que fue un desfogue de ira. Yo creo que me equivoqué", indicó Liendo Rázuri a Beto a saber y agregó que el suceso ocurrió cuando "metí la mano a la guantera, saqué mi pistola y la exhibí pero no la rastrillé. Él (el conductor) se psicoseó y se largó".

Vea también Ayúdenos a encontrar a Edgar Gómez Mendoza, quien desapareció en Surco

El polémico personaje manifestó que hace 25 años tiene tarjeta de propiedad y licencia de uso de armas para defensa personal.

"Las armas son para los chiquillos pero esto (en alusión a un celular) te destruye ante la sociedad y a tu familia. Esto te mata. Hasta me han llamado de prostíbulos porque me necesitan de guardaespaldas y me han pedido que me lance como congresista", señaló.

Vea también Emisiones de vehículos causan gran cantidad de hollín en atmósfera de Lima y Callao

DELINCUENTE Y ASESINO



Liendo Rázuri reveló estar afectado por el escándalo en torno a la riña callejera. "Porque me vieron con la pistola ya eres delincuente, un asesino. ¿Quién puede juzgar? Para eso están los jueces pero no los periodistas", precisó.

También se refirió a su apodo 'El viejo pistolas'. "De viejo no tengo nada, un poco usado nomás", sostuvo

TE PUEDE INTERESAR: