[ACTUALIZACIÓN 19:30]Adriano Pozo Arias, (25) el hombre que hace un año agredió brutalmente a Cindy Contreras (26) al interior del hostal ‘Las terrazas’ ubicado en Ayacucho, fue liberado este viernes del penal de Ayacucho.

Pese a que el sujeto ya contaba con su boleta de excarcelación desde hace 24 horas, su liberación se retrasó debido a los trámites burocráticos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional.

Los familiares de Adriano Pozo se mantuvieron esperando —dentro de camionetas— en los exteriores del penal. En compañía de su abogado, el sujeto abordó uno de los vehículos y partió hacia la ciudad de Huamanga, donde se quedará en una de las propiedades de su padre, un acaudalado empresario.

Para el abogado Mario Amoretti, "el fallo deja mucho que desear". "Si bien los criterios para determinar que una lesión es grave es que debe tener más de 30 días de cuidados médicos, hay que ver en la forma en la actuó el atacante, la intención y su comportamiento", dijo a Perú21.

Añadió que en la forma como golpeó a la señorita —como se ve en el video— demuestra que la puso en peligro inminente. Y la intención no es solo de causarle lesiones, sino de atentar contra su libertad sexual. "Aunque haya sido su pareja, si no quiso tener relaciones sexuales, obligarla es una tentativa de violación", indicó a Perú21.

Asimismo, la viceministra Ana María Mendieta dijo por twitter que "No solamente se tiene que tener en cuenta el resultado del médico legista. Se tienen que evaluar otras pruebas".

[NOTA ORIGINAL]¡Indignante! Adriano Pozo Arias, el sujeto que fue captado por las cámaras de seguridad del hotel 'Las Terrazas', en Ayacucho, agrediendo desnudo a su expareja sentimental en julio de 2015, fue absuelto por el Poder Judicial de los delitos contra la libertad sexual (violación) y de feminicidio.

De acuerdo al fallo del Juzgado Penal Colegiado, y pese a las grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran a Pozo Arias jalando del cabello y arrastrando a Cindy Contreras, las pruebas de los médicos legistas que atendieron a la víctima señalan que las "lesiones sufridas por la agraviada no pusieron en riesgo su vida y que éstas fueron de 18 días de asistencia médica". Please enable Javascript to watch this video

La Sala, que preside María Pacheco Neyra y que está integrada por los jueces Nazario Turpo Coapaza y Edgar Sauñe De La Cruz, detalló su sentencia así:

"[…] algunos fundamentos que motivaron la decisión CONFORME A LOS MEDIOS PROBATORIOS actuados a juicio oral, y en mérito a los principios de inmediación, contradicción y oralidad del debate probatorio, resultó QUE NO SE HA ACREDITADO de manera fehaciente e indubitable los cargos atribuidos por la Representante del Ministerio Público"

Por ello, el Juzgado solo decidió condenar a Adriano Pozo Arias por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves, y le impuso un año de pena privativa de la libertad suspendida. O sea, no irá a la cárcel. Asimismo, se dispuso un pago de S/5 mil como indemnización a la agraviada.

Perú21 pudo conocer que la víctima apelará dicho fallo judicial, el cual considera injusto. Asimismo, la congresista y exministra de la Mujer, Ana Jara, se mostró indignada por esta situación e indicó que los jueces no solo pueden basarse en la opinión de los médicos legistas.

En declaraciones a este diario, expresó que el fallo de los jueces podría haberse visto afectado teniendo en cuenta que el padre del agresor es un regidor influyente de la zona.

"Está en el video. Los testimonios del personal del hotel y de la víctima y el daño moral. Es un fallo prevaricador cuando ya rigen leyes especiales sobre violencia de género", dijo a Perú21.

Ante tal situación, Jara Velásquez pidió que la sala que verá la apelación declare la nulidad de la sentencia y ordene un nuevo fallo con arreglo a la justicia y leyes vigentes. Asimismo, instó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que inicie investigación a la conducta de los jueces del Juzgado Penal Colegiado de Ayacucho.

Conocido el fallo judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuestionó la sentencia contra Pozo, a la cual calificó de "indignante" pese a las evidencias.

Asimismo, invocaron a los jueces de la Sala a que valoren las pruebas y la palabra de la víctima. En tanto, la extitular del Legislativo, Ana María Solórzano, también se mostró indignada y aseguró que el lamentable fallo "no hace justicia".

Por Chinn De La Cruz (adelacruz@peru21.com)