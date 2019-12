Shirley Ceica, una conocida streamer peruana de videojuegos, fue agredida por su pareja la noche del último domingo durante una transmisión en vivo, ante miles de seguidores que quedaron sorprendidos.

Ella y su pareja, el también streamer Dennis Salazar, se encontraban realizando una transmisión de Dota 2 a través de la plataforma Facebook Gaming, cuando de pronto, creyendo que el video se había pausado, ambos comienzan a realizarse caricias íntimas.

Luego de un rato, Salazar se da cuenta que la transmisión en vivo continuaba y que las acciones de ambos fueron vistas por miles de usuario conectados. Entonces, le reclama a Shirley por no haber pausado el video.

El sujeto insultó a la joven e incluso la empuja y jalonea en varias oportunidades.

(Foto: Captura/YouTube)

A través de su cuenta en Facebook, la joven pidió disculpas a los usuarios por hacer “el ridículo” y permitir que su pareja la agrediera. Sin embargo, luego de varias horas el mensaje fue borrado.

“Sé que ayer no me porté bien e hice el ridículo y permití que mi pareja me agreda, solo quiero pedir disculpas por mi comportamiento y por tomar (beber) demás”, decía el mensaje de Shirley Ceica.