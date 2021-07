La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) recordó este sábado que prestar armas a personas que no cuentan con licencia para el uso de estas, es “sancionable”.

“Transferir, otorgar o dar un arma de fuego a personas sin autorización o licencia es una infracción muy grave, que conlleva a la cancelación y decomiso del arma”, posteó la entidad en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la Sucamec indicó que esta sanción también aplica para los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en su arma de uso civil.

La seguridad está en nuestras manos. Foto: Sucamec

El tuit de Sucamec fue publicado un día después de que un conductor de un programa de la estación Willax TV apareciera en pantalla en vivo portando lo que dijo ser un arma real cargada.

“Parece un arma, parece una pistola. Pero no, es una manifestación de mi cultura porque yo cuando era chiquito leía novelas policiacas (…) Entonces esto no es un arma, es mi cultura. Me siento identificado con este objeto folclórico”, sostuvo Beto Ortiz.

