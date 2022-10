Luego de que el mediocampista de Sporting Cristal, Martín Távara, fuera denunciado por maltrato físico y psicológico contra su expareja, la bailarina Angye Zapata, el club celeste emitió un comunicado indicando que se iniciarán las investigaciones contra el futbolista.

“La institución reincide en su firme postura de exigir a todos sus integrantes un comportamiento ejemplar que vaya acorde a nuestros valores y al propósito de construir una sociedad mejor”, señala en un principio el comunicado.

“Habiendo tomado conocimiento de lo trascendido y, de acuerdo con nuestra política interna, se ha dado inicio al procedimiento correspondiente, poniéndonos en contacto con el futbolista, así como su defensa legal, con el objetivo de esclarecer los hechos”, indicaron desde el club rimense.

Sporting Cristal agregó que comunicarán en su momento las conclusiones del caso, así como las medidas disciplinarias que se tomaría en cualquier escenario posible.

Comunicación oficial del Club Sporting Cristal.#FuerzaCristal pic.twitter.com/DbJYd7ZVQZ — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) October 25, 2022

El caso

A través de sus stories de Instagram, la bailarina de Agua Bella compartió un extenso mensaje en el que reveló que ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte del volante de Sporting Cristal.

“Todo lo que le tuve que aguantar al señor Martín Távara, por sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades. Lamentablemente, no pude reaccionar a tiempo y eso me costó demasiado caro”, señala Zapata en una storie.

“Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Siempre me he mostrado muy fuerte y quizá con errores. Siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi expareja en lo que estaba a mi alcance, dejando de lado mi valor como mujer y las oportunidades en mi carrera se veían afectadas por su maltrato psicológico y físico”, explicó Zapata en otro post.

