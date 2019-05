¿Cuáles son los trámites que se deben realizar ante la muerte de un familiar?

La muerte de un familiar es uno de los episodios de mayor dolor que puede soportar una persona, ya que trae, a veces, consecuencias en el ámbito personal, social y laboral. Y aunque nunca estaremos 100% preparados para afrontar esta situación, es importante tener en cuenta los trámites y procedimientos que se deben realizar para velar, enterrar o cremar a un ser querido.



Waldo Sierra, director general de Afectaciones del camposanto Parque del Recuerdo, indicó cuáles son los pasos a seguir en ese momento:

1.Certificado de defunción

Ocurrido el deceso, un médico deberá emitir un certificado de defunción. Este documento tendrá que detallar la identidad del fallecido, hora, fecha y causa de la muerte. Dependerá del lugar para su expedición:



-Si el familiar ha fallecido en un centro de salud, los encargados de expedir dicho documento será la clínica u hospital.



-Si la persona murió en el hogar, se deberá contactar con el médico de cabecera para emitir dicha información.

2. Acta de defunción

Una vez se haya realizado la inscripción del fallecimiento con el certificado de defunción, se expedirá la licencia para enterrar o cremar al familiar muerto. Este documento se llama acta de defunción y se emite entregando el certificado de defunción y DNI del occiso en el Reniec. Este trámite normalmente lo hacen las funerarias.

3. Servicio funerario

Antes de adquirir un servicio funerario, compruebe que incluyan lo siguiente:



-Preparación tanatológica

-Comprobantes de pago necesarios para realizar la recuperación económica de seguros o trámites.

-Mobiliarios ofrecidos (ataúd, capilla ardiente, alfombra, y otros) en buenas condiciones.

-Contrato que describa los elementos ofrecidos, por ejemplo: cargadores, movilidad, flores, y otros.

-Se debe tener en cuenta que no todos los servicios funerarios incluyen el salón de velatorio. En caso no contase con ello deberá elegir uno de manera particular en parroquias, salones o en el hogar.