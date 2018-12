Estos son los mensajes de Facebook del presunto asesino de joven encontrada muerta en cilindro

Luis Estebes Rodríguez es el principal sospecho del asesinato de Marisol Estela Alva, quien fue encontrada el pasado martes al interior de un cilindro en Villa El Salvador. La Fiscalía anunció que pedirá su detención preliminar.

Sin embargo, el suboficial del Ejército Peruano se encuentra no habido desde el crimen de la joven estudiante de enfermería. Inspectoría del Ejército, que abrió una investigación preliminar sobre el caso, informó que el sujeto había pedido licencia hasta el 11 de diciembre.

Según la hermana de la víctima, el individuo era extremadamente celoso con Marisol Estela Alva. La golpeaba y hasta se negó a pagar un préstamo que la joven había solicitado parar abrir un negocio de panadería.

Incluso, el propietario de la habitación que alquilaba la joven estudiante indicó que vio entrar —el último jueves— a Luis Estebes con un cilindro.

No solo estas acciones sindicarían a Luis Estebes Rodríguez como un ser aterrador. A través de su página de Facebook, el suboficial del Ejército Peruano publicaba macabros mensajes.



"Alma negra: Dirás lo que quieras de mí, pero te hice feliz en el momento que nadie más lo hacía", "La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida... te obliga a serlo", "Cuando conoces a la mujer correcta, ella te ayuda a detener la rabia y el dolor", "¿Ves esto? Se llama corazón... y se utiliza para amar, no para jugar", "Písame... Pero cuando me levante, más vale que corras", fueron algunos de los post del perfil de Facebook.



