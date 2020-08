En los últimos días, dos casos de evidente y demostrada violencia contra la mujer han sido considerados en las pautas de canales de televisión, periódicos, radioemisoras y portales de noticias.

Se trata de los cuestionados fallos a los juicios que debieron castigar ejemplarmente a los agresores de Cindy Contreras y Lady Guillén – dos víctimas de agresión física y psicológica -, y en los cuales ocurrió todo lo contrario: se emitieron sentencias 'blandas' a los responsables pese a las pruebas existentes.

Please enable Javascript to watch this video

Caso Cindy Arlette Contreras Pese a las grabaciones de las cámara de seguridad, en donde se ve a Adriano Pozo Arias jalar de los pelos, arrastrar y golpear a Cindy Contreras Bautista, los jueces del Juzgado Penal Colegiado de Ayacucho consideraron absolver al sujeto de los delitos de violación y feminicidio.

[Sujeto que agredió desnudo a su expareja en un hostal fue liberado en Ayacucho]

A su fallo se suma la ratificación de los dicho por los médicos legistas, quienes sostuvieron que las "lesiones sufridas por la agraviada no pusieron en riesgo su vida y que éstas fueron de 18 días de asistencia médica".

Estos magistrados decidieron solo acusar a Pozo de atentar contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves a Contreras, desacreditando – según ellos, "conforme a los medios probatorios" – los dos primeros cargos interpuestos por el Ministerio Público.

Los jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho son: Al caso de Lady Guillén, quien luego de un año de recibir golpes y mordidas decidió denunciar a Ronny García Guzmán por agresión – esto luego de terminar con varios cortes en su cuerpo y diversas contusiones que fueron registradas en fotos durante todo ese periodo -, la justicia también le dio la espalda.

María Pacheco Neyra (Presidenta)

Nazario Turpo Coapaza

Edgar Sauñe De La Cruz

Caso Lady Guillén

[Ronny García, agresor de Lady Guillén, fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida]

De acuerdo al fallo de la Primera Sala para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, las agresiones recibidas por Lady Guillén no fueron suficientes para enviar a su agresor a la cárcel.

Ronny García fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida, lo que significa que no será recluido en un centro penitenciario. La jueza que así lo determino se llama: