Brian Villanueva Castillo, padre de los hijos de Solsiret Rodríguez Aybar, habló sobre el asesinato de la activista desaparecida un 23 de agosto del 2016. Esta semana, se develó, luego de más de tres años de investigación, que su hermano gemelo, Kevin Villanueva Castillo, la habría descuartizado después que la pareja de este, Andrea Aguirre Concha, le asesinó con un golpe contundente en el rostro.

“Yo amo a mi hermano. Pero si resulta que él tuvo algo que ver en esto tan horrible que le han hecho a Sol, él tiene que pagar”, dijo a La República Brian Villanueva Castillo.

Recordó, en otro momento, que la activista de Ni Una Menos le comentó que sentía que Andrea Aguirre Concha, su concuñada, la odiaba.

“Cuando salíamos los 4, Andrea la miraba mal (a Solsiret) o no dejaba que hablara mucho con Kevin. Sol me comentaba que sentía que Andrea la odiaba, ¿ya? Yo no tenía cómo saber qué es lo que pasaba por la cabeza de Andrea”, acotó.

PNP SE NEGÓ A RECIBIR REPORTE

Un día después que Solsiret Rodríguez desapareció, el 24 de agosto de 2016, Brian Villanueva la denunció por abandono de hogar. Al ser consultado por qué no reportó su desaparición, este culpó a los policías, quienes se habrían negado a recibir el reporte.

“Sol era la madre más amorosa, la compañera más aguerrida, el amor de mi vida. Yo no entiendo que hay gente que me señala, cuando yo ni siquiera estoy siendo investigado. Sol era mi compañera, eso lo saben sus padres y todas las personas que conocieron”, comentó.

Hay que tener en cuenta que el fiscal Jimmy Mansilla, encargado de las investigaciones del caso, cree que Brian Villanueva y su hermano habrían tenido “un plan criminal” para terminar con los días de Solsiret Rodríguez.