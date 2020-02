Tras el hallazgo de los restos de la joven Solsiret Rodríguez Aybar, quien desapareció el 23 de agosto del 2016, el fiscal a cargo de la investigación, Jimmy Mansilla Castañeda, reveló que se logró capturar a Andrea Aguirre el pasado 14 de febrero por el resultado de una pericia fonética.

De acuerdo con el fiscal, la detenida Andrea Aguirre se habría hecho pasar por la activista y estudiante de Sociología al llamar a la operadora telefónica a fin de cancelar la línea del chip del celular de Rodríguez Aybar. Esto se comprobó tras una pericia fonética, según Mansilla Castañeda.

“Había una grabación. Según el resultado de la pericia fonética, es lo que arroja (que Andrea se hizo pasar por Solsiret)”, señaló el fiscal a Jimmy Mansilla a Canal N.

Asimismo, indicó que el resultado de la pericia determinó que el fiscal solicite la detención preliminar contra Andrea Aguirre por el delito de encubrimiento agravado. Sin embargo, ahora ella es investigada por el delito de homicidio calificado.

“Lo que he hecho es continuar con una investigación que ya se venía haciendo en un trabajo conjunto con la policía. Ahorita estamos en evaluación sobre los detenidos, no nos podemos adelantar a los hechos. Tenemos elementos que indica que fue homicidio calificado. (Sobre si los niños han estado presentes) eso no lo tenemos claro, el tema está en investigación”, finalizó.

Vale precisar que el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Andrea Aguirre Concha y Kevin Villanueva, sospechosos del crimen de Solsiret Rodríguez Aybar.

El último miércoles, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que los restos encontrados el último martes en la casa de Aguirre corresponden a la identidad de la joven activista de #NiUnaMenos.

Declaraciones de la madre de Solsiret Rodríguez (Canal N)