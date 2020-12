El vocero de la Asociación de Clínicas Particulares (ACP), Sebastián Céspedes, informó que desde que se entró en vigencia el convenio del intercambio prestacional con el SIS y Essalud para el traslado de pacientes COVID-19 que requieren el área de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a las clínicas, solo se ha recibido a 39 personas.

En entrevista con el Diario El Comercio, Sebastián Céspedes detalló que hasta la mitad de diciembre, las clínicas que están dentro de este convenio solo han atendido a 39 personas diagnosticadas con COVID-19, que requerían el área de UCI.

“Hasta la primera quincena de diciembre, teníamos 25 clínicas que firmaron contratos con el SIS y 26 con Essalud. Solo se derivaron pacientes a 6 clínicas en ambos casos. En total solo se han atendido a 39 pacientes”, declaró al citado medio.

Por otro lado, el representante señaló el SIS pagó la atención de los pacientes que derivó a las clínicas, pero hasta el momento Essalud no lo ha hecho. Detalló que esta última entidad debe el pago de 31 pacientes.

“Todos los casos del SIS han sido pagados; pero no mediante el convenio en el que establecimos una cifra flat [de S/56 mil más IGV], sino que el pago se redujo al menos en 5% amparado en condiciones no conversadas. EsSalud no ha pagado absolutamente nada. Son 31 pacientes pendientes de pago. Deben casi S/1,8 millones a seis clínicas”, subrayó.

Sobre si este convenio ha sido óptimo para el país, Sebastián Céspedes detalló que si solo se ha trasladado a 39 pacientes con COVID-19 para el área de UCI, esto demostraría que el Estado sí tendría capacidad de atención.

“Si se ve desde otra óptica, diríamos que el Estado tuvo la capacidad para poder atender a los pacientes y no se vio en la necesidad de derivarlos al sector privado, si eso se muestra en la calle o en la realidad está perfecto. ¿Si hubieran tenido más necesidad por qué no derivaron más pacientes? Entiendo que ahora el Estado ha mejorado su oferta hospitalaria, de equipamiento y de UCI. Ojalá ahora sí podamos enfrentar con mayor solvencia esta pandemia”, declaró.

Por último, Céspedes enfatizó que seguirán atendiendo a pacientes que son derivados del SIS o Essalud debido a que aún existe el convenido. Además, detalló que la oferta de camas UCI aumentará y precisó que debido a la baja de casos, estas fueron derivadas para pacientes no COVID-19.

“Por la ley de emergencia no nos queda más que aceptar esa condición. Cuando hay una situación que pone en riesgo la vida de un paciente, con o sin convenio, nosotros tenemos que atenderlo”, indicó.

“En la medida que la pandemia comenzó a disminuir se dio paso a las atenciones no COVID que habían quedado absolutamente postergadas. Pero la implementación de la primera ola regresará en la medida que haya esa necesidad”, comentó.





