Sofía Mulanovich se une a campaña de limpieza de playas en Punta Hermosa

Mantener limpias las playas en el Perú es un desafío creciente para el sector público, privado y la ciudadanía, quienes trabajan para reducir la contaminación y preservar la belleza natural de los balnearios. El aumento de residuos y la falta de conciencia ambiental hacen que su labor sea cada vez más crucial para proteger los ecosistemas marinos y garantizar un entorno saludable para todos.

Gracias al esfuerzo conjunto de cerca de 70 voluntarios, se logró recolectar alrededor de 100 kilogramos de residuos. Aproximadamente el 50% de esos residuos fueron reciclables, por lo que serán gestionados por recicladores formales del distrito para darles una segunda vida.

Esta campaña se realizó con el apoyo de Supermercados Wong, la ONG Ciudad Saludable y la Municipalidad de Punta Hermosa, junto a Sofía Mulanovich, vecina residente del balneario. La jornada de limpieza de playas de este año, arrancando en El Silencio.

En esta ocasión, no solo se trató de una jornada de limpieza de playa, sino también se realizó una campaña educativa en la que se informaba e instaba a los bañistas asistentes a mantener limpia y bien cuidada la playa.

Imagen

"Yo soy puntahermosina de toda la vida y ver que este nuevo vecino que tenemos se está comprometiendo con el nuevo ambiente, para mí es un super mensaje y estoy super feliz de estar trabajando con ellos", refirió muestra campeona de Surf.

"Desde hace cinco años venimos trabajando de manera coordinada con especialistas y autoridades para sensibilizar a la población sobre el cuidado que merecen nuestras playas como parte de nuestro medio ambiente, un entorno que debemos ayudar a preservar... Debemos seguir no solo limpiando sino sobre todo educando a la población, y es que enfrentamos un grave problema de contaminación que nos llama a la acción”; indicó Angel Rodríguez, Gerente de Sostenibilidad y Experiencia del Cliente de Cencosud Perú.

Por su parte, Paloma Roldán, Directora Ejecutiva de Ciudad Saludable, comentó “Ahora que llegó el verano, lamentablemente las playas no siempre están limpias. Desde Ciudad Saludable creemos que no solo este verano es la oportunidad para actuar, sino todo el año. Para ello, es fundamental hacer alianzas público-privadas. Les recordamos a los veraneantes no llevar materiales de descarte, que elijan llevar frutas o un tomatodo y así evitar el plástico de un solo uso”.

Imagen

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO