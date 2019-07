Sobreviviente de masacre en SJL contó lo que le dijo el homicida antes de suicidarse: "Contigo no es, bájate" [VIDEO]

Habló después de la masacre. Nicolás Quispe Amanca (43), sobreviviente del homicidio múltiple a manos de Jaime Tejeda Huamaní (42), contó su testimonio de los hechos ocurridos el pasado martes al interior de la empresa de transportes Servicios Múltiples Sur Lima S.A. ubicado en San Juan de Lurigancho.

En declaraciones a Canal N, el sobreviviente Quispe Amanca brindó mayores detalles del fatídico día y todo por lo que tuvo que pasar.

"Cuando bajé por las escaleras, él (Jaime Tejeda Huamaní) ya estaba apuntando a la señorita Yvone (su expareja). Me he quedado frío. Me quedé como hiptonizado. Cuando me di cuenta, el señor Germán Ccolqque Ccahuantico caía al suelo", señaló.

De acuerdo al sobreviviente, Yvone Carla Sulca García, presidenta del directorio de la compañía, citó a los cinco socios para una reunión, incluso a Jaime Tejeda Huamaní, quien se suicidó tras la masacre.

"Iniciamos la reunión, no hubo discusión en ese momento, nada. A cada uno nos reparten diferentes estados de cuenta y cada uno hemos estado trabajando [sic]", aseveró.

Luego, Tejeda Huamaní dejó la sala de reuniones y volvió a los siete minutos con un arma de fuego. "Regresa y ya inician los disparos. Dispara él directamente. A mi costado estaba la primera persona que falleció, el señor Germán Ccolqque Ccahuantico", resaltó.

Según el sobreviviente Quispe Amanca, el sujeto luego disparó contra Joel Ángel Sulca García y después le pidió retirarse del lugar para finalmente acribillar a balazos a su expareja Yvone.

"Cuando volteo, el señor Jaime estaba con el revólver en la mano y le dispara al señor Joel Sulca. Me dice: 'Contigo no es, bájate ***'. En ese momento, ya estaba apuntando a la señora Yvone", puntualizó.