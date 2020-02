La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) concluyó con las investigaciones para determinar las causas del accidente que acabó con la vida de Raúl Alberto Malqui Fernández (42) al interior de la empresa de plásticos empresa Jai Plast en San Martín de Porres.

Los resultados del procedimiento constataron la presencia de infracciones administrativas muy graves y una infracción grave en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Según Sunafil, la empresa no acreditó haber capacitado al trabajador afectado sobre los riesgos específicos a los cuales estaba expuesto en su puesto de trabajo ni sobre las medidas preventivas que debía tomar. Asimismo no identificó en su Matriz IPER como peligro las partes móviles de la máquina inyectora, ocasionando que no se evalúen los riesgos y, por ende, su prevención.

Adicionalmente, el organismo que vela por los derechos de los trabajadores, detectó que Jai Plast omitió notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas que establece la ley, el accidente de trabajo mortal del trabajador Raúl Alberto Mallqui Fernández, ocurrido el 04 de enero de 2020 y no colaboró con la visita de inspección programada por Sunafil tras el incidente.

Ante esta situación, se informó que se ha propuesto sancionar a Jai Plast con una multa ascendente a S/139,320.00 medida que se adoptará tras la aplicación del procedimiento administrativo sancionador que ya fue puesto en conocimiento de las partes involucradas.

Como se conoció, el pasado 4 de enero, Malqui Fernández (42) murió triturado por una de las máquinas mientras realizaba sus actividades al interior de esta empresa.