Unos sujetos engañaron a una anciana de 78 años cuando retiraba dinero de un banco en la cuadra 34 de la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres. A ella le robaron 4 mil soles.

De acuerdo a “Canal N”, el pasado 16 de noviembre, María Cisneros fue sorprendida por una pareja que se le acercó en la puerta del banco, cuando se disponía a retirar un dinero que iba a ser destinado para adquirir un lugar en el cementerio.

La mujer se ganó la confianza de la señora Cisneros y la acompañó hasta el cajero automático para ayudarle a retirar los 4 mil soles que tenía ahorrado.

Vea también Hallan cuerpos de mujer extranjera y sus hijos menores acuchillados en Independencia | VIDEO

Tras realizar el retiro, doña María Cisneros colocó el dinero en un sobre, pero los delincuentes se ofrecieron a ayudarle y le regalaron un estuche negro para guardar los billetes.

Doña María no se dio cuenta que estaba siendo víctima de un ‘cambiazo’. “El hombre y la mujer me dijeron ‘toma, yo te doy esta cartucherita’. Le dije ‘gracias’. Me agaché y desapareció”, contó la víctima. Al llegar a casa, vio que en el interior del estuche solo había papeles.

Desde entonces, ella y su hija intentan por todos los medios acceder a las cámaras de seguridad instaladas al interior del banco y poder identificar a los ladrones, pero hasta la fecha no obtienen respuesta.

La hija de la víctima teme por la vida de su madre, ya que por la impresión, su salud se vio resquebrajada. Aún están a la espera de los videos que pueda proporcionar el banco para poder dar con los delincuentes.



TE PUEDE INTERESAR: