Indignante. Una madre con su bebé en brazos fue baleada en San Martín de Porres y sobrevivió. La mujer, identificada como Diana Trinidad, estaba llevando a su hijo al nido.

En un video captado por las cámaras de seguridad de la zona, se ve como un sujeto de casaca azul identifica a Trinidad, corre hacía ella y le dispara.

La mujer, que llevaba a su bebé en brazos, huye y se refugia en un local cercano. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 a.m.

“Lo primero que pensé fue: Me quieren quitar a mi hijo. Y crucé. Fue lo primero que me pasó por la cabeza. Yo dije: Si me quedo parada acá, va a pasar algo. Y el (sujeto) me miró. Lo único que yo he hecho es agarrar y mirarlo, abrazar a mi hijo y meterme a la panadería”, aseguró la madre en declaraciones para América TV.

Diana Trinidad recibió un impacto de bala en la pierna y fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia. En el nosocomio determinaron que se trataba de una herida superficial y le dieron de alta después de unas horas.

La mujer desconoce quién la habría atacado debido a que asegura no tener problema alguno con nadie. “Enemigos que yo conozca directamente, nadie. Tengo una perfecta relación con el papá de mi hijo”, expresó.

“No tengo ningún tipo de problemas. Tengo un negocio donde vendo artículos de computadora, pero nada más. Hemos tenido discrepancias como cualquier negocio. Hay envidia en donde vayas”, añadió.

Las investigaciones del caso están a cargo de la Divincri San Martín de Porres.