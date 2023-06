La cuadra nueve del jirón Adolfo Martínez en San Juan de Miraflores se convirtió en el escenario de un lamentable hecho. Óscar Bringas Garay noqueó a su vecina luego de que ella defendiera a su hijo y a su mascota que acababan de ser maltratados.

“Él me jaló el polo, me lo rompió y, cuando llegó mi mamá a reclamarle el porqué me había hecho eso, la golpeó con un puñete”, relató el hijo de María Malca, la residente noqueada por el señor Bringas Garay de 51 años y 1.80 metros de altura.

Después del ataque, María quedó con moretones en el rostro e imposibilitada de ingerir alimentos por el dolor en el rostro, además de tampoco poder dormir por las secuelas psicológicas. La familia pidió garantías para su vida a la Policía.

Esta no sería la única agresión de la familia Bringas Garay; ya que, según los vecinos del jirón Adolfo Martínez, la madre de Óscar también los habría agredido una semana antes. El arma elegida por la agresora habría sido un palo de escoba.

“Por algo habrá sido, porque mi hijo no está loco. Esa señora (María Malca) está acostumbrada a hacerle problemas a todo el mundo”, declaró la madre de Óscar Bringas Garay intentando justificar a la agresión que cometió su hijo contra su vecina.









