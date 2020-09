Una mujer fue hallada muerta la mañana de este sábado en la avenida Pista Nueva, en el distrito de San Juan Miraflores. Al lugar llegaron integrantes del equipo de criminalística y representantes del Ministerio Público para levantar el cadáver.

Vecinos de la zona indicaron que el cuerpo estuvo sobre la pista desde la madrugada y que no oyeron ningún ruido extraño. “A las 3 de la mañana el cuerpo ya estaba ahí, a mí me han comentado que desde esa hora ya había un cuerpo triado en el suelo. Es una persona que no vive por aquí”, manifestó uno de los vecinos a América TV.

El mismo medio aseveró que el fiscal a cargo del caso indicó que la mujer tendría unos 28 años y presenta signos de haber sido atropellada. Sin embargo, precisó que será la investigación la que determinará las causas de su muerte.

El cadáver, que aún no ha sido identificado, fue llevado a la Morgue Central de Lima.

