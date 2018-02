Un patrullero de la Comisaría Santa Elizabeth colisionó contra un auto particular esta madrugada. El hecho ocurrió en el paradero 9 de la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho .

Los vecinos, quienes aseguran que el conductor del patrullero se habría encontrado en estado etílico, también reclamaron que los colegas del policía que manejaba el vehículo policial intentaron ocultar su carnet de identificación y voltear la chaqueta que mostraba su nombre.

"Sí, estaba totalmente ebrio. No sabía ni lo que hacía porque cuando se paró miraba para todos lados y sus colegas lo único que hacían era taparlo para que no veamos el nombre, y luego le quitaron su identificación. No quería dar su brevete; le dijeron que pase la prueba etílica delante de todos, pero no quería. Le echaban al culpa al esposo de la señora", acusó una testigo.



Según informan, el patrullero venía a excesiva velocidad tratando de ingresar a la avenida principal. Ambos vehículos usaban la misma vía debido a trabajos de reparación en la zona.