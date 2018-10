Entre lágrimas, los padres de Jimenita expresaron su preocupación, al conocer que César Alva Mendoza , el conocido 'Monstruo de la Bicicleta', autor del crimen de la menor de edad, en febrero pasado en San Juan de Lurigancho, podría salir en libertad el próximo 3 de noviembre.

La familia, durante una entrevista televisiva, pidió al presidente Martín Vizcarra el apoyo necesario para que Alva Mendoza sea trasladado a Lima y pueda ser juzgado lo antes posible, ya que actualmente se encuentra encarcelado en el penal de Cerro de Pasco.

“Este hombre debe ser juzgado. Yo lo que pido es que llegue a Lima. Cada vez que hay audiencia se suspende y no es posible. Exijo al Presidente de la República que me ayude porque no quiero sufrir más”, indicó entre lágrimas la madre de la menor.

Entre tanto, el padre indicó que cada vez que hay una audiencia se suspende debido a la distancia y a interferencia en las videoconferencia.

“Hay procesos que se suspenden porque hay interferencia. Por eso no entiendo por qué se lo llevaron a un lugar tan lejos para que sea juzgado. Así se paran tardando las audiencias y no se da una sentencia”, indicó el padre Jorge Vellaneda.

Asimismo, detalló que en una pericia psicológica practicada a César Alva señala que el sujeto tiene alteraciones psicopatológicas, situación que alarma a la familia, debido a que su defensa podría alegar que no tiene responsabilidad de sus actos por estos cuadros clínicos.

“Por tener estos cuadros clínicos dan a entender que pueda ser internado en un centro de salud mental. No lo condenarían a la cárcel”, indicó el padre.

El padre de Jimenita teme que César Alva esté condicionando a las autoridades para declarar sobre sus posibles cómplices, siempre y cuando, no sea trasladado a Lima y se quede en Cerro de Pasco.

En el pasado febrero, según consta en imágenes de videovigilanacia y en la denuncia policial, César Augusto Alva Mendoza secuestró a Jimenita a unos metros de la comisaría de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho. Luego la llevó una cancha deportiva de la zona, donde días después encontraron el cuerpo de la menor.

Alva Mendoza se encuentra retenido en el penal de máxima seguridad de Cochamarca, en Pasco, luego que el Poder Judicial le dictara nueve meses de prisión preventiva, el cual vence este 3 de noviembre.



La próxima audiencia será el 17 de octubre y se espera que César Alva Mendoza participe de manera presencial y no por videoconferencia.