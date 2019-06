Se suspende sesión de concejo que iba a decidir suspensión de alcalde de SJL

La sesión de concejo en San Juan de Lurigancho que iba a decidir la suspensión por 30 días del alcalde Álex Gonzales fue suspendida ayer, luego de unos desmanes que se registraron en los exteriores del municipio.

El regidor de SJL, Nel Herquinio, indicó que cuando llegó a la sede municipal para participar en la votación para decidir la suspensión, varios policías y agentes del Serenazgo no lo dejaron ingresar, suceso que ocasionó una trifulca.

“Ayer me acerqué una hora antes para evitar problemas, pero habían rejas. Los policías y serenos no me dejaron entrar”, manifestó en Exitosa Noticias. Agregó que la sesión de concejo se suspendió debido a que el abogado del burgomaestre Gonzales no pudo asistir.

“Vamos a presentar un recurso a mesa de partes para que se realice otra sesión de concejo extraordinaria”, indicó Herquinio.

Precisó que la sesión del miércoles era para decidir sobre la suspensión del alcalde por las contrataciones irregulares de las regidoras de La Molina y Surquillo, Maria Espinoza Quino y Sandra Gutiérrez Cuba, respectivamente.

“A María Espinoza le hicieron el pago completo de su sueldo sin que le hayan descontado días sin goce de haber que le corresponden como ley, porque no trabajó todos los días hábiles del mes. Es normal que se contrate gente de otros municipios, pero siempre y cuando presenten permiso de goce de haber, pero ellas no la han presentado”, indicó.

Por su parte, el teniente alcalde de SJL, Pedro Arias, detalló que la suspensión que se busca aprobar no tiene nada que ver con el escándalo que involucra al exburgomaestre de Surquillo, Gustavo Sierra, quien cumple prisión preventiva por cobrar una coima de más de un millón de dólares a un empresario para el cambio de zonificación de un terreno de SJL, a fin de poder construir un centro comercial. Además, es sindicado de ser el asesor de Álex Gonzales.

“Ambos casos coinciden en el tiempo, pero el pedido de suspensión fue por las contrataciones irregulares”, puntualizó Arias.



