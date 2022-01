Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre es golpeado y baleado por tres sujetos que le robaron su celular en presencia de niños que jugaban en la zona. El hecho se produjo en la cuadra 3 de la Av. Lima en el Asentamiento Humano Virgen de la Puerta, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según Canal N, la víctima identificada como Jorge Astete, de 32 años, estaba de camino a su hogar cuando fue atacado por los tres hombres.

“Él me dice: ‘mamá yo he estado parado en la entrada y de pronto veo que ellos vienen, entonces yo no les doy la espalda porque me podrían atacar. Lo que he hecho ha sido retroceder con vista hacia ellos. Por desgracia me resbalo y ellos ahí me comienzan a atacar. Entonces me paro y nuevamente me vuelvo a caer en la zanja. Entonces ahí es donde ellos me han atacado más y el otro, el tal Franco me ha disparado. Y me roban mi celular”, detalló Rosa, madre del agraviado, a Canal N.

SJL: ladrones golpearon y balearon a hombre para robarle su celular en presencia de niños | VIDEO

Asimismo, comentó que su hijo es un paciente esquizofrénico diagnosticado. Ella señaló que los vecinos conocen su situación, sin embargo, sus agresores no estarían informados sobre la condición médica de Jorge Astete.

“Por más que este medicado de todas maneras escapa de su persona lo que él pueda hacer, las reacciones que él tiene”, señaló Rosa.

En otro momento, detalló que su hijo se encuentra bien pese a los golpes. “Tiene en la pierna derecha una entrada y salida de bala. Después su cuerpo no, todo está sano. No tiene nada porque él ha tratado de cubrirse. Está estable en su salud”.

VIDEO RECOMENDADO

El "Huaco de la fertilidad" en Moche se redujo a cenizas, luego de que un grupo de vándalos le encendieron fuego en horas de la madrugada. Según el alcalde del distrito, Arturo Fernández, este daño al monumento valorizado en 15 mil soles fue perpetrado por agrupaciones políticas rivales.