La Policía Nacional intervino a la madre del bebe de siete meses de nacido, quien es acusada de abandonarlo el pasado 26 de agosto en San Juan de Lurigancho. La progenitora de 18 años insistió en que jamás quiso dejar a la criatura, según informó 90 Matinal.

En su defensa, la mujer -cuya identidad se mantiene en reserva- declaró que pagó a Marly Isabel Jabo Valverde para que cuide a su bebe.

Además, explicó que estos días estuvo trabajando, y no contestó las llamadas de la vendedora de mazamorra porque su celular no contaba con batería, ni tuvo acceso a un cargador.

“Le dije a señora que necesito trabajar. Llevo tiempo conociendo a la señora. Se lo dejé encargado. Le pagué 20 soles. El alquiler cuesta S/250. Me quedé [lugar donde trabajó] porque necesitaba hacer el dinero […] Y el teléfono, no tengo cargador”, dijo la madre de nacionalidad venezolana.

“Sí, me puedo hacer cargo porque voy a volver a mi país. Si no lo abandoné en Venezuela como está la situación, ahora mucho menos acá. Me quiero llevar a mi hijo”, insistió.

Como se recuerda, Jabo Valverde acudió hasta la comisaría de Santa Elizabeth en San Juan de Lurigancho al no poder contactarse con la madre. El bebe fue cuidado por dos agentes de la PNP.

El nene pasó por el reconocimiento médico legal correspondiente. Se le diagnosticó con un cuadro de deshidratación severa, escaldaduras y principios de infección en los bronquios.

El bebe permanece en un albergue de Ate Vitarte, y la Unidad de Protección Especial monitorea su cuidado.