SJL: Colapsan columnas de toldo en colegio a poco del inicio de clases

El colegio Abraham Valdelomar, ubicado en la zona de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, sufrió la caída del toldo que cubría el patio del nivel primaria a pocos días de iniciar el año escolar 2025.

Este toldo había sido instalado el año pasado para proteger a los estudiantes del intenso calor que se siente al inicio del año escolar, pero el colapso de la estructura que lo mantenía en pie evidenció un problema que pudo ser una tragedia, según informaron los padres de familia.

“El techo que se ha caído gracias a Dios fue en este tiempo donde no están estudiando. Se ha caído con todo el concreto. Supuestamente han organizado que el domingo va a haber esta asamblea general para ver cómo se va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos a dos semanas de comenzar las clases y no puede estar así. Uno que no solamente se ha caído el todo, sino que todo el concreto”, refirió una madre de familia a RPP.

Hasta el momento, las autoridades del centro educativo no han informado si el inicio de las clases, programado para este 17 de marzo, se postergará debido al reciente incidente. se trata de una institución de más de 40 años de antigüedad.

PIDEN REINSTALACIÓN DEL TOLDO

Pese a lo sucedido, los padres de familia piden que se instale nuevamente un toldo a fin de proteger a los menores del intenso calor y los rayos solares al momento de transitar el patio del colegio. Incluso, han manifestado que se registraron casos de algunos alumnos que se desvanecieron producto del fuerte calor.

Por otro lado, los padres también mostraron su preocupación por la situación estructural de todo el centro educativo, que tiene una antigüedad de 40 años, pues han detectado que nueve aulas se encontrarían en estado crítico, razón por la que no son usadas por los alumnos.

“En realidad, el colegio es para que lo demuelan ya de una vez, porque no está al 100%. En primaria, hay varios salones que están con esas cintas cuando no pueden ser habilitados”, expresó preocupada una madre de familia.

