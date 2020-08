[ACTUALIZACIÓN 20/12 11:56 AM]El Poder Judicial sentenció este domingo a 6 años y 8 meses de prisión efectiva a Silvana Buscaglia, mujer que agredió física y verbalmente a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez.

Se resolvió que la sentencia entrará en vigencia desde el 17 de diciembre y vencerá el 16 de agosto del 2021.

Además, el Juzgado de Flagrancia del Callao decidió que Silvana Buscaglia tendrá que pagar una reparación civil de S/.10 mil, de ese monto S/.5 mil será para el efectivo agraviado y la otra mitad en favor del Estado.

Durante la lectura de sentencia, Silvana Buscaglia, ofreció disculpas al efectivo del orden que agredió. "Quiero pedir disculpas al señor policía porque me equivoqué porque me puse nerviosa. Quiero pedirle que me disculpe si es que lo he dañado o le levanté la mano", dijo la mujer.

[NOTA ORIGINAL]Un Juzgado de Flagrancia del Callao decide este domingo si envía a prisión a Silvana Buscaglia o la declara inocente del delito de violencia y resistencia a la autoridad, en agravio del suboficial PNP Elías Quispe.

Como se sabe, la Fiscalía ha solicitado 9 años de prisión para Silvana Buscaglia, profesora de artes marciales, que golpeó al policía en el aeropuerto Jorge Chávez cuando le quiso imponer una papeleta por estacionar su vehículo en una zona prohibida.

Silvana Buscaglia permaneció detenida desde el sábado en la comisaría del aeropuerto, luego fue trasladada a la sede de la fiscalía y al juzgado de turno.

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, manifestó que “la agresión más fuerte de (Silvana Buscaglia) no es la cachetada que le da al suboficial, es la agresión verbal, es la actitud, es decirle ‘no te acerques a mi camioneta’. Es decir, ‘tú no eres siquiera digno de acercarte a mi carro’. El juez tiene que sopesar ello”.