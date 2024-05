Vanessa Soto, conocida en el ámbito musical como la ‘Chinita de la salsa’, ha vuelto a los escenarios luego que fuera atacada a balazos y producto de ello su pareja, César Ignacio Vásquez, perdió la vida.

Con la mano vendada por las balas que le impactaron, la salsera subió al escenario en una discoteca de Independencia, pero poco antes de cantar se quebró.

“Yo sé que en otra vida nos volveremos a encontrar”, dijo y agregó que se paró en ese escenario “por los sueños de los dos” y para “que todos sean testigos de que lo quería”.

En declaraciones a Latina dijo que extraña mucho a Ignacio, pero que ha encontrado en la música fortaleza para seguir.

“Estoy triste porque no está la persona que amo, lo extraño (...) estoy aferrada a la música, pero con tristeza”, expresó.

Asimismo, le pidió a la Policía Nacional que continúe investigando el ataque y que haga justicia.





El ataque

En marzo de este año, la cantante fue atacada a balazos en la inmediaciones de la estación Naranjal en Independencia, su pareja, César Vásquez, un suboficial de la Policía, también resultó herido de bala, pero luego perdió la vida.

Ambos salían de realizar una presentación en Los Olivos cuando fueron interceptados por dos motos, quienes dispararon a matar.

En declaraciones a la prensa, la cantante aseguró que nunca recibió algún tipo de amenazas en su contra, por lo que no entiende el móvil de este trágico suceso que terminó enlutando a toda su familia.

“No, no he recibido ninguna amenaza. No puedo creer que haya pasado esto. Tengo mochado el dedo medio. Uno han tratado de arreglarlo y el otro está mochado”, dijo la salsera para el programa de Lady Guillén.

