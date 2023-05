No hay mañana en que no se reporte algún asesinato perpetrado por sicarios. Esto ocurre no solo en Lima Metropolitana o en el Callao; también se da en el interior del país. Y estos casos, lamentablemente, van en aumento. El lunes 8 de mayo se registraron cuatro nuevas víctimas en tres atentados. Uno de ellos ocurrió en Ate; otro, en San Juan de Lurigancho, y el tercero, en San Juan de Miraflores.

La asociación de vivienda Los Lirios de Huaycán, en Ate, fue el escenario de uno de estos crímenes por encargo. En dicho lugar se encontraban conversando y tomando licor, la madrugada del lunes 8 de mayo, Frank Denis Hilario Mercado, de 31 años, y Andrés Delgado Llaqui, de 34 años, dentro de un auto Toyota Yaris negro, de matrícula F7W-438, que estaba estacionado frente a la casa del primero de los nombrados.

De pronto, según versión de testigos, aparecieron dos sujetos en una moto. Uno de ellos bajó y disparó contra ambos para luego huir. La familia de Hilario Mercado fue en su ayuda, pero este falleció en el acto, de varios disparos en el pecho. En tanto, Delgado Llaqui fue conducido al hospital de Huaycán, al que llegó cadáver.

Los parientes de Delgado Llaqui –quien iba en el asiento de piloto– señalaron que este se dedicaba a la distribución de agua en Chaclacayo. También aseguraron que no era la primera vez que sufría un atentado de este tipo.

ATAQUE EN UN GRIFO

De otro lado, en un grifo ubicado en la avenida San Martín de Porres, cerca del paradero 2 de la avenida Huáscar, en San Juan de Lurigancho, se produjo el segundo ataque. Dos sujetos en moto realizaron hasta 12 disparos contra Elvis Chávez Cardoso, de 25 años. El joven trató de evadir el ataque, intentó ocultarse tras los surtidores de combustible, pero no lo consiguió. Su muerte fue instantánea.

Producto de este hecho, un trabajador del establecimiento recibió un balazo en la cabeza. Él fue trasladado hasta un hospital de la zona, donde se encuentra internado. Lucha por su vida. El Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho se ha hecho cargo de este caso.

Todo indica que Chávez Cardoso fue “centrado”; es decir, fue citado al lugar donde encontró la muerte por una persona, quien minutos antes lo llamó a su celular.

Finalmente, en la avenida Centenario, en San Juan de Miraflores, fue ultimado, de cinco balazos, José Medina Villar.

SABÍA QUE

Por las características de los asesinatos, la Policía Nacional cree que se trató de ajustes de cuentas.

La noche del sábado, en Ate, fue asesinado a balazos, por sicarios en moto, José Osco, quien se encontraba estacionado frente a un hostal.

El domingo hubo un atentado en un local donde se realizaba un quinceñero, en San Juan de Lurigancho.