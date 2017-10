Shirley Silva Padilla llegó a la carceleta del Poder Judicial [FOTOS] 

Shirley Silva Padilla, autora confesa del asesinato de un dj y un dueño de chifa en San Juan de Lurigancho , llegó esta noche a la carceleta del Poder Judicial.

'La gata' tendrá que pasar las próximas semanas tras las rejas luego de que el Poder Judicial le dictara nueve meses de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado.

Silva Padilla permanecía en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Este del mencionado distrito. Su caso causó gran conmoción en la ciudadanía, pues en ningún momento ha reconocido arrepentimiento.

Su acompañante Francisco Alhuay Carrillo, quien contó detalles de los homicidios, también tiene nueve meses de prisión preventiva y será investigado por el delito de encubrimiento.

Durante la audiencia del último domingo, Shirley Silva Padilla insistió en que se siente responsable de las muertes. "No, porque no lo he visto, no lo he sentido". Además, recalcó que estaba ebria y no recordaba muchos detalles.