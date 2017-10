Shirley Silva Padilla: Este sería su perfil psicológico, según especialista 

Luego de que Shirley Silva Padilla asesinara la misma noche al DJ Diego Marticorena Chombo y al dueño de un chifa Freddy Marcas Elías en San Juan de Lurigancho, su conducta a sangre fría ha dejado al país conmocionado.

Para la psicoterapeuta Carmen González, Shirley Silva presentaría un cuadro de paranoia y una conducta psicopática. “Estamos hablando de una persona con un trastorno mental, que está fuera de la realidad”, señaló a Perú21.

“Esto es el resultado de una crianza sumamente defectuosa, donde ella ha recibido maltratos. Estas personas son intolerantes y se frustran rápidamente”, manifestó.

En su testimonio a la Policía Nacional, Shirley Silva no mostró arrepentimiento y contó con frialdad cómo asesinó a un DJ que la acosó antes de ir al chifa: "Le metí un plomazo sin ver... de allí tiré un tiro al aire, en mi barrio, para que me dieran S/100".

“En el chaufa no había pollo, agarré el fierro (la pistola) y le metí un plomazo (un tiro) en la cabeza. No me di cuenta de lo que hacía, estaba ebria”, sostuvo Shirley por el asesinato de Freddy Marcas Elías.