“Sin ver, le metí dos plomazos (disparos) en el piso. Yo estaba ebria”. Así, con total sangre fría, Shirley Silva Padilla, conocida como ‘La Gata’, confesó que acabó con la vida de su amigo la noche del miércoles. Pero eso no quedó allí. Minutos después, la joven de 22 años acudió a cenar a un chifa donde también asesinó al dueño del local porque, según su propia declaración, no le gustó la comida.

Todo esto ocurrió en menos de 20 minutos. La frialdad de esta muchacha hizo que luego de cometer estos dos asesinatos se dirigiera, junto con su pareja, a un hotel en San Juan de Lurigancho, donde finalmente fue capturada por la Policía.

En la Divincri del citado distrito, ‘La Gata’ contó paso a paso cómo se convirtió en la autora de dos asesinatos por los que podría recibir hasta 30 años de cárcel.

Shirley Silva Padilla (22) confesó que mató a dos hombres

A SANGRE FRÍA

Shirley Silva comenzó su relato a la Policía señalando que había encontrado la pistola en el cuarto de un hotel. Luego dijo que bebió licor en compañía de Francisco Alhuay Carrillo (31).

Ya ebria comenzó a recorrer las calles de la urbanización Mariscal Luzuriaga y en su trayecto se cruzó con un mototaxista, a quien comenzó a disparar. “Tuvo suerte porque las balas no le cayeron”, señaló Shirley a la Policía.

Luego se encontró con Diego Marticorena Chombo, su ex compañero de estudios, quien trabajaba como DJ en discotecas. Este la comenzó a fastidiar y ello bastó para que ‘La Gata’ sacara el arma de fuego y lo matara de dos tiros en el pecho.

Esto pareció no perturbar a la homicida, quien se dirigió a su casa y comenzó a hacer disparos al aire para obligar a su hermana a que le diera dinero.

“No me acuerdo de nada. Cómo voy a matar a mi amigo si él no ha hecho nada”.

Shirley Silva

Así, con S/100 se dirigió a un chifa, siempre acompañada de Francisco Alhuay. Ahí acabó con la vida del dueño del restaurante, Freddy Marcas Elías.

“En el chaufa no había pollo, agarré el fierro (la pistola) y le metí un plomazo (un tiro) en la cabeza. No me di cuenta de lo que hacía, estaba ebria”, sostuvo Shirley.

Francisco Alhuay Carrillo (31) confesó que su amiga conocida como 'La Gata' mató a dos hombres.

