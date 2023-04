El venezolano Sergio Tarache, detenido en Colombia, fue interrogado por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) donde no mostró remordimiento alguno tras asesinar a la joven de 18 años Katherine Gómez.

En un contexto de extorsión, Tarache daba protección a negocios vinculados al transporte de carga en el Callao, aunque explicó que el turno en ese trabajo se lo daban dos amigos suyos de nacionalidad venezolana, no quiso mencionar sus nombres porque podrían asesinarlo.

“El turno no era mío, yo tenía compañeros que trabajaban con la gente del Callao y ellos me daban el turno para trabajar -¿quiénes?- oye no voy a nombrar a nadie, cavo mi tumba, yo no sé nada, y ustedes verán”, dijo a los policías que lo interrogaban.

Y cuando le preguntaron si tenía miedo, respondió tajante: “Yo no le tengo miedo a nadie”.

Como se sabe, Sergio Tarache ya lleva 5 días detenido en Colombia y hoy se vence el plazo para que sea expulsado del país.

Sergio Tarache confirma vínculo con mafia del Callao: “Si doy nombres cavo mi tumba”

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, declaró a América Noticias que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía han realizado las diligencias pertinentes y la situación de Tarache se encuentra en manos de las autoridades colombianas.

Revoredo adelanto que hoy, entre las 17 o 18 horas, se definirá si el ciudadano venezolano es extraditado o expulsado.





