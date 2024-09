Sergio Tarache se declara culpable del feminicidio de Katherine Gómez, pero se niega a pagar la reparación civil

Sergio Tarache aceptó los cargos que le fueron imputados por el feminicidio de Katherine Gómez en marzo del 2023. Esto luego que la Fiscalía no aceptara rebajar su pena.

Como se recuerda, la noche del sábado 18 de marzo, el joven venezolano le roció gasolina y le prendió fuego a su expareja de tan solo 18 años en la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

La joven sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que afectaron el 60% de su cuerpo. Aunque logró luchar varios días por su vida, las quemaduras terminaron quitándole la vida la mañana del 24 de marzo.

Tras cometer su crimen, Tarache fugó a Colombia. Sin embargo, no fue detenido hasta el 11 de abril en la localidad de Barrios Unidos, en la ciudad de Bogotá.

Ahora, el asesino de Katherine Gómez está siendo procesado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio.

De esta manera, se dio a conocer que Sergio Tarache aceptó los cargos imputados por el feminicidio de Katherine Gómez, sin embargo, se negó a la reparación civil solicitada.

El joven venezolano aceptó los cargos imputados por la Fiscalía de la Nación. Como se recuerda, las representantes del Ministerio Público solicitaron 30 años, 6 meses y 20 días contra Tarache Parra.

"Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, sin embargo, no aceptó la reparación civil. Quiero pedir disculpas a todos por lo sucedido, tengo que pagar por los daños que he cometido", expresó durante el juicio oral transmitido vía Facebook.

Incluso, Tarache no desaprovechó la oportunidad para señalar que su familia y su abogada reciben amenazas.

Por otro lado, pese a que aceptó los cargos imputados, femincida se negó a aceptar el pago de reparación civil solicitado por la Fiscalía. Por ello, la jueza a cargo del caso dispuso una nueva audiencia en el que se pueda discutir este tema.

