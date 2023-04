La ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, reveló que existen interferencias desde Colombia para que el feminicida venezolano Sergio Tarache Parra regrese al Perú y responda por el crimen de Katherine Gómez.

En esa línea, critico que se esté politizando la extradición o expulsión del asesino confeso.

“Rechazamos que se politice cualquier caso de violencia. En este caso la policía tomó contacto con sus pares, también en la Cancillería para acceder rápidamente a la expulsión o extradición de este feminicida para que cumpla su condena acá. Lamentablemente se han registrado interferencias en el más alto nivel que estamos tratando de subsanar”, adelantó la ministra.

Al ser consultada sobre la posibilidad que Tarache Para sea enviado a Venezuela y no a Perú, la ministra dijo que lucharán para que no sea así.

“Vamos a usar todos los canales y todos los medios para que se cumpla la solicitud de la policía para que venga lo antes posible al país (...) Vamos a exigir que venga acá a cumplir su condena, agotaremos todos los canales para que ello se cumpla”, dijo.

Como se sabe, Sergio Tarache fugó a Colombia luego de asesinar a la joven Katherine Gómez. Recientemente, el feminicida declaró para los policías peruanos, pero no quiso dar detalles de su escape.

“Yo salí esa misma noche (que mató a Katherine Gómez). Me monté en una ‘mula’ y cuando desperté ya estaba en la frontera con Ecuador”, explicó sin dar más detalle.

Asimismo, intentó limpiar su imagen antes los policías que lo interrogaron en Colombia.

“Pues de mi apariencia dirán mucho, dirán muchas cosas feas de mí, pero realmente no soy lo que la gente ve, yo llegué al Perú a trabajar, fui latonero, aprendí cerrajería, yo no llegué con mente de delinquir, de hecho yo no tengo expedientes criminales en Venezuela, nunca tuve problemas con la ley”, aseguró el feminicida.





