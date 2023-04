¿Cómo traduce lo solicitud que acaba de hacer el gobierno peruano?

En primer lugar, no entendemos la demora. Eso ha debido ser ni siquiera extradición, que es un proceso más engorroso. Ha debido ser una deportación o expulsión, que es mucho más fácil. Finalmente, él no es ciudadano colombiano y allí está el delito, es un tipo confeso. Quiero contarle que hace un momento recibimos la información de Migración Colombia, que tenían aprobada la expulsión y la Cancillería también, y que faltaba un trámite en la Fiscalía de Colombia. Estamos tratando de comunicarnos con la Fiscalía porque si se vencen los términos lo dejan libre y se escapa el bandido.

¿Se le quiso dar un tufillo político a este caso, quizá por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro?

En un principio, se planteó la hipótesis que no lo iban a deportar porque Gustavo Petro no reconocía al gobierno de Dina Boluarte. Pero este es un tema ajeno a ideologías políticas. Yo esta mañana estaba bastante conmocionada con la demora, pero la noticia de ahora, que nos la da directamente el jefe de Migración Colombia, muestra que se está moviendo, tardíamente, pero se está moviendo, o sea de que sí hay voluntad de entregarlo a Perú.

¿Por qué se habría producido esta demora?

No lo sé. No sé si es por el mismo desorden ni desgreño administrativo de este gobierno, que todavía parece que no ha superado el empalme con el gobierno anterior. Pero la noticia es buena, siempre y cuando no se cumplan las horas, que serían hasta la medianoche de hoy que dejen libre a este bandido.

¿Cuánto duraría la extradición?

No, es deportación. La extradición es un proceso que tiene un mecanismo mucho más complicado porque es el nacional del país el que debe ser extraditado y debe haber un acuerdo tácito. La expulsión es mucho más sencilla, por eso es que no en tiendo por qué han tardado tanto.

¿Entre uno y otro proceso, cuánto se demoraría?

La expulsión es inmediata. Usted expulsa a un ciudadano en un día. Lo que yo pienso es que el peligro es dónde lo suelten; podría escaparse para Venezuela.