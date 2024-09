Sergio Tarache admite feminicidio, pero no reconoce reparación civil

El venezolano Sergio Tarache Parra aceptó ayer haber cometido el delito de feminicidio en agravio de Katherine Gómez Machare, su expareja, el 18 de marzo de 2023 en la plaza San Martín, en Cercado de Lima.

Durante la segunda audiencia del juicio oral por el cruel asesinato de la joven de 18 años, el extranjero cambió su estrategia de defensa. El pasado 3 de septiembre su abogada dijo que el Ministerio Público no hizo una investigación prolija y que su defendido no cometió el crimen; pero esta vez admitió los cargos.

“Acepto los hechos que se me imputan. Quiero dar gracias a mi defensa. No estoy de acuerdo con la reparación civil que me están pidiendo y quiero pedir disculpas a todos por lo sucedido, la verdad... Tengo que pagar por los daños cometidos en mi juventud, que (la señora) ojalá asimile la pérdida de su familiar... Mi familia corre peligro, yo corro peligro, hasta mi abogada corre peligro”, declaró Tarache vía Zoom desde el penal Ancón I, donde cumple los nueve meses de prisión preventiva que el Poder Judicial le impuso en mayo del presente año.

Tras ello, la fiscal provincial Carla Castro Herrera, del Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa de Lima Centro, precisó que, según el artículo 372 del Código Procesal Penal, no se establece convenio (para reducir las penas) por delito de feminicidio. “Nos vamos a quedar con la pena solicitada: 30 años, 6 meses y 5 días”, enfatizó la fiscal.

La jueza del Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente - Corte Superior de Justicia de Lima programó para este jueves 12 de septiembre, a las 4:30 p.m., la lectura de la sentencia final contra el feminicida venezolano.

DICEN NO A REPARACIÓN

A su turno, Andrea Cortijo, abogada de Tarache Parra, pidió llegar a un acuerdo con respecto a la reparación civil, pues la defensa legal de Cynthia Machare —madre de la víctima de feminicidio— solicita el pago de S/500,000 por este concepto.

“Ellos no reconocen el monto solicitado”, señaló a Perú21 la abogada de Machare, Lissi Trujillo.

Frente al desacuerdo, la jueza citó a todas las partes a un “debate oral” para este 17 de septiembre a las 10:00 a.m.

Días antes del inicio del juicio, Cynthia Machare y su familia consideraron que la Fiscalía debió pedir la cadena perpetua para Tarache.

SABÍA QUE

Sergio Tarache fue detenido en Colombia, en abril de 2023. Estuvo 11 meses recluido en dicho país por pedido de la justicia peruana.

El sujeto permanecía prófugo de la justicia luego de quemar viva a Katherine Gómez Machare, su expareja, en plena vía pública.

El hecho ocurrió en marzo de 2023 en los alrededores de la Plaza 2 de Mayo del Centro Histórico de Lima.

