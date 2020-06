La experiencia del doctor Bardon en la selva es positiva. Armó un tratamiento que ha permitido que menos gente con COVID-19 requiera hospitalización en la región Loreto.

¿Cuál ha sido su experiencia en Loreto?

Me di cuenta de que había ciertas drogas que funcionaban mejor que otras. Decidí tomar el camino de la medicina ambulatoria. Hice un tratamiento a base de cuatro drogas: ivermectina, azitromicina, prednisona y aspirina apuntando a disminuir la carga viral del COVID-19 y a prevenir las complicaciones que podrían surgir por la inflamación exagerada de varios órganos, especialmente el pulmón, y también la coagulación intravascular diseminada. Con estas cuatro drogas se disminuyó la necesidad de hospitalización y de UCI.

Le ha funcionado...

En la selva generé una campaña de medicina rural con esta medicación porque no había otra forma de asistencia. La azitromicina es un antibiótico y la ivermectina es un antiparasitario. Con ellos dos busco bajar la carga viral. La prednisona y la aspirina son para las complicaciones respiratorias y en la sangre que tienen que ver con un exceso en la coagulación. El COVID-19 no nos va a dar tiempo, hoy cuentan la experiencia clínica y los resultados. Se ha logrado una franca reducción de la hospitalización de muchos pacientes a través de este esquema que, en la mayoría de los casos, no dura más de seis días.

¿Cuántos pacientes tiene?

Estaré manejando cerca de diez pacientes por día, a distancia, y vengo así cerca de tres meses. Solo mi primer paciente requirió hospitalización. Desde entonces, ninguno ha necesitado ir al hospital. Si un país no tiene hospitales para enfrentar una enfermedad, debe apuntar a los tratamientos ambulatorios.

¿Usó dexametasona?

La dexametasona es un antiinflamatorio corticoide. Yo uso prednisona porque es más fácil de conseguir aquí. Cualquiera de los dos son válidos para atacar las inflamaciones exageradas del COVID-19.

¿Cuál es el problema con la ivermectina veterinaria?

La ivermectina es la misma para los parásitos del hombre y para los animales. El único problema es que en la medicina veterinaria se usa en forma inyectable y esta no es la presentación para el ser humano, que debe usarla en gotas o comprimidos.

