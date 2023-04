Fue el propio alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, el encargado de dar la mala noticia la tarde del domingo 16 de abril. Tras dos días de agonía, falleció, en la clínica Maison de Santé, el sereno Luis Manrique Pizarro, quien fue baleado, la tarde del 14 de abril, por un hampón al que intentó atrapar.

“Se ha convertido en un héroe para todos los surcanos. Él no dudó en poner en riesgo su vida, para evitar que un facineroso perpetrara un asalto y en ese afán perdió la vida”, dijo el burgomaestre visiblemente consternado.

Afirmó: “No vamos a tolerar que la vida del agente quede impune. Vamos a vengar su muerte luchando contra la delincuencia. Espero que el Estado no permita que más serenos mueran porque tienen que luchar con sus manos contra estos delincuentes”.

En tal sentido, exigió, una vez más, que el Poder Ejecutivo promulgue la norma aprobada por el Congreso, para que estos agentes puedan portar armas no letales. “En esta lucha entre el sereno, que no tiene nada en las manos, y el delincuente, que tiene un arma de fuego, no tenemos forma de ganar esa pelea”, aseveró.

“Si el Estado entra en razón y nos deja al menos tener armas no letales, de alguna manera podemos hacer la pelea de una manera más equitativa”, acotó.

Sobre el tema, César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), afirmó que los serenos no pueden ni deben enfrentar a una delincuencia avezada, que tiene armas de fuego en sus manos. “Esto de las armas menos letales no es para enfrentar a la delincuencia armada. Es para evitar otro tipo de situaciones, de violencia, de crisis de inseguridad que se puedan presentar en cualquier distrito”, afirmó.

En diálogo con Perú21, el especialista indicó que, para poder hacer uso de estos elementos de seguridad, los serenos deberían pasar una prueba toxicológica y otra psiquiátrica, además de ser sometidos a un riguroso entrenamiento y contar con una capacitación permanente.

Desde su perspectiva, se debe modernizar a la Policía Nacional urgentemente. “Hay que dotarla de patrulleros, de equipamiento. Los policías son los profesionales del orden público”, expresó.

TENGA EN CUENTA

Guillermo Vallejo Ríos, gerente médico de la clínica Maison de Santé, dijo que el sereno Luis Manrique falleció a la 1:27 p.m. de ayer, por una falla multiorgánica.

Sostuvo que la familia del agente ha respetado su voluntad de donar sus órganos.