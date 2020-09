El sereno de la Municipalidad de Miraflores , víctima de agresión por parte de un sujeto identificado como Ramiro Alonso Dibós, relató cómo ocurrió el violento suceso la mañana del último jueves 17 en la cuadra 4 de la calle Manco Cápac del citado distrito.

En declaraciones a ATV Noticias -Edición Matinal, el miembro de seguridad de la comuna miraflorina, quien prefirió reservar su identidad, contó que cuando realizaba patrullaje por el lugar se percató que un ciudadano caminaba con otro sujeto que no portaba mascarilla por lo que decidió intervenir a fin que cumplan con la disposición para evitar contagios de COVID-19.

Aclaró que Dibós sí portaba la mascarilla, pero su acompañante no y por eso le recomendó que se la colocara. No obstante, el sereno dijo que se mostró sorprendido cuando Dibós comenzó a lanzarle insultos y luego terminó golpeándolo en el rostro.

“Este caballero estaba caminando con un amigo. Ese amigo estaba sin la mascarilla. Yo para cumplir con mi labor de orientador lo que yo hago simplemente a la distancia decirle: ‘caballero, muy buenos días. Colóquese la mascarilla’. Sin embargo, el que reacciona mal no es el caballero que estaba sin mascarilla puesta sino es el otro, el señor Dibós”, indicó.

El agente de Serenazgo de Miraflores también mencionó que Ramiro Dibós lo insultaba y le increpaba que era un ciudadano extranjero cuando no lo es en realidad. Agregó en medio de la discusión, el agresor se quitó la mascarilla.

“Entonces empieza primero a discriminarme creyendo que era extranjero cuando en realidad no lo soy. Yo no soy extranjero, soy peruano. Empezó a decirme que vuelva a mi país, etc. Entonces para evitar problemas pues digo ‘ya, avance, avance’ para que ya no haya problemas, pero al parecer esto lo tomó como una falta de respeto que para mí no lo es”, añadió.

“Primero me dijo ‘ándate a tu país, extranjero de m...’. Yo le dije, ‘pero si soy peruano. Mi país es este y estoy cumpliendo con mi trabajo’. Entonces para evitar problemas le dije que avance para yo irme tranquilo y él también, pero el señor comenzó a usar palabras que no voy a repetir. En una de esas me dice como sale en el video ‘te voy a cachetear’. [Le dije] A ver ven y repíteme lo que has dicho y como se ve en la imagen me tira [la cachetada]”, relató.

El sereno se mostró agradecido con los vecinos porque lo defendieron tras el ataque. “El caballero cuando se le intervino al inicio sí estaba con la mascarilla, pero fue por la cólera que él se la quita. Yo le dije los vecinos lo están mirando, pero viene y me tira el golpe que se ha hecho viral. En ese momento, salen los vecinos a defenderme. Estoy agradecido por eso por salieron en mi defensa”, finalizó.

Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, informó que el procurador presentará una denuncia contra Ramiro Dibós. Señaló que no es la primera vez que el sujeto es denunciado por violencia. En el año 2018, fue denunciado por agredir a una ciclista en el distrito.

