"Sentí que se me acabó la vida", contó víctima de intento de feminicidio en caja municipal

Aún recuperándose de la espeluznante agresión que sufrió, la administradora María Elizabeth Fernández Flores (30) rompió su silencio en torno al ataque que hizo en su contra, su ex pareja sentimental y compañero de trabajo, Luis Roberto Pazos Chumo (31).

Ocurre que el despiadado sujeto no soportó que la agraviada pusiera fin a su relación debido a sus celos enfermizos y decidió acosarla al punto de ser denunciado ante la comisaría de Monterrico.

Una vez enterado de la acusación, atentó contra ella cuando ingresaba a la Caja Cusco, su centro de labores ubicado en Miraflores . El hecho de sangre que conmocionó nuestra capital ocurrió a inicios de mayo.

"Se pone atrás mío y me dice: 'te vas a morir, desgraciada por haberme denunciado, me has arruinado la vida'. El quería cortarme el cuello pero puse mis manos (para defenderme)" , indicó la afectada y agregó que luego perdió las fuerzas frente a su agresor y pasó lo peor.

"Para entonces, me clavó (el cuchillo) una vez, y me lo metió más al fondo y me lo hacía para arriba y para abajo", describió con el único consuelo de haber sobrevivido a ese martirio que aqueja a miles de mujeres día tras día.

"QUERÍA SALVARME"



Entre sollozos, la mujer manifestó que "sentí que se me acabó la vida" en aquellos momentos de terror. "Una vez que él se fue, lo que hice fue sacarme el cuchillo con fuerza porque lo único que quería era salvarme", expresó.

De inmediato fue conducida a una clínica local , donde llegó con profundos cortes en manos, piernas y cuello. Además tenía el 50% del duodeno desgarrado y parte del intestino delgado.

25 AÑOS DE PRISIÓN



En tanto, su acosador está bajo 9 meses de prisión preventiva mientras se prolonguen las investigaciones. En su defensa manifestó que solo la quería "asustar" y que la acuchilló porque estaba con "estrés laboral".

Su abogado agregó que este tiene problemas psiquiátricos, pero su perfil psicológico lo desmiente.

Para el abogado de la víctima, James Rodríguez, señaló la condena que corresponde a este sujeto es de 20 a 25 años de prisión efectiva de la libertad.