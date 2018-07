Buscando a la 'Señora K' . Tras la filtración de los audios que comprometen al juez supremo César Hinostroza Pariachi en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, una pregunta se ha quedado anidando en millones de peruanos; a otros, no los deja ni dormir: ¿quién es la 'Señora K' ?

Perú21 emprendió la búsqueda de este personaje hasta el punto del frenesí y huaqueó todos los directorios detrás de los pasos de señoras que lleven como primera letra de su nombre, la 'K', bendita integrante del abecedario que produce dolor de cabeza a tirios y troyanos.

LA PRIMERA EN DESLINDAR



La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , fue la primera en marcar distancia con lo dicho por el juez Hinostroza y con un tuit aclaró que "nunca existió reunión". Fujimori reaccionó para evitar suspicacias, pero no contó con que la congresista Alejandra Aramayo luego afirmaría que la 'Señora K' es una clara alusión a su jefa. Esto habría generado una incomodidad dentro del partido.

En fin, como nadie sabe quién es la 'Señora K' y estamos harto intrigados en encontrarla, nos comunicamos con personajes que viven tanto en el corazón del espectáculo local como en la esfera política y sus respuestas te sorprenderán.

¿ES USTED LA SEÑORA 'K'?

KATIA PALMA fue la primera en responder a esta incógnita y aunque ella es humorista y todo lo lleva con buena onda, este tema no le causó nada de risa: "Por favor, primero prefiero volver a nacer antes de hacer ese tipo de tonterías. No soy ella".

KATIA CONDOS es actriz y una de las 'mujeres sin filtro' y con ese mismo título nos contestó fuerte y claro: " No, ¿cómo voy a ser yo? ¿De dónde? Nada que ver. ¿Ahora todas las personas que tiene el nombre con K van a estar preocupadas? Sí, conozco el caso, pero es absurdo".



KAROL CALAMPA , la presidenta de la Asociación de Personas Pequeñas del Perú, también habló con nosotros: "Es una pregunta interesante, tendría que pensarlo. Podría ser yo", respondió pícara y después de unas risas agregó: "No hay forma".

KATHERINE AMPUERO , la ex procuradora ad hoc nos demostró la correa que tiene y ante tal interrogante nos dijo fuerte y claro: "No, jamás cambiaría mi título de la señora de 'los ovarios bien puestos' por la señora K" , pero precisó que se necesita de una buena investigación para hallar a los responsables de delitos.

KAREN DEJO , la modelo e integrante de 'Esto es guerra' también fue consultada, y aunque negó ser la señora 'K', su respuesta estuvo cargada con mucho humor: "Yo también he tenido muchos juicios en mi vida, estoy cansada que me involucren en problemas. Tampoco soy la señora K. Soy inocente y si el vocal me llama es porque quizás le gusto porque quiere que yo sea la número uno en su corazón, pero no lo seré" .

KORINA RIVADENEIRA, la modelo venezolana y esposa del piloto Mario Hart fue mucho más cautelosa y se negó a responder. "No creo que pueda hablar de esos temas, ni nada", dijo con convicción.