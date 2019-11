Se despide de sus fieles. El Señor de los Milagros realizará hoy viernes 01 de octubre su quinto y último recorrido procesional. A partir del medio día, el Cristo de Pachacamilla recorrerá las principales calles y avenidas del Centro de Lima.

Como todos los años, sus sagradas andas harán un breve recorrido que iniciará a las 12:00 del medio día desde la iglesia de las Nazarenas, ubicada en Tacna. Luego se dirigirá por la Av. Emancipación hasta llegar a Jr Chancay. Luego, se dirigirá a Jr Callao para finalmente volver a la Av. Tacna. Se estima que la imagen ingresará a su monasterio a las 7:00 pm.

RUTAS Y DESVÍOS

A propósito del quinto y último recorrido del Cristo Moreno, la Municipalidad de Lima ha puesto en marcha un plan de desvió, a fin de garantizar la seguridad y comodidad tanto de los feligreses como de los conductores.

Es por ello que desde las 12 del medio día hasta las 7:30 de la noche, se realizará la restricción vehicular de las avenidas Tacna y Emancipación. También se incluirán los jirones Callao, Chancay, Conde de Superunda y Huancavelica.

Por tal motivo, se recomienda usar las siguientes rutas alternativas:

Desvío norte a sur:

Su ruta – av. Túpac Amaru – av. Caquetá (NS) – av. Alfonso Ugarte (NS) – rampa hacia la vía auxiliar av. Alfonso Ugarte – Plaza Dos de Mayo – av. Nicolás de Piérola (OE) – su ruta.

Su ruta – av. Prolongación Tacna – av. Francisco Pizarro – av. Caquetá (NS) – av. Alfonso Ugarte (NS) – rampa hacia la vía auxiliar de Plaza Dos de Mayo – av. Nicolás de Piérola (OE) – su ruta.

Su ruta – jr. Cajamarca – av. Francisco Pizarro – av. Caquetá (NS) – av. Alfonso Ugarte (NS) – rampa hacia vía auxiliar av. Alfonso Ugarte – Plaza Dos de Mayo - av. Nicolás de Piérola (OE) – su ruta.

Desvío sur a norte:

Su ruta – av. Garcilaso de la Vega (SN) – Av. Nicolás de Piérola (EO) – Plaza Dos de Mayo – rampa de acceso a la av. Alfonso Ugarte (SN) – av. Alfonso Ugarte (SN) – av. Caquetá (SN) – av. Túpac Amaru – su ruta.

Su ruta – av. Garcilaso de la Vega (SN) – av. Nicolás de Piérola (EO) – Plaza Dos de Mayo – rampa de acceso a la av. Alfonso Ugarte (SN) – av. Alfonso Ugarte (SN) – av. Caquetá (SN) – av. Próceres – jr. Virú – su ruta.

En el caso del Metropolitano, el servicio de las líneas A.B y C estarán disponibles desde las 5:00 a.m hasta las 10:00 p.m. La ruta A se dirigirá por las avenidas Alfonso Urgarte y España hasta la Estación Central. Por su parte, la ruta C recortará su recorrido hasta la Estación Central. Esto será desde las 10:30 a.m hasta las 2:00 p.m y de 5:00 p.m hasta las 8:00 p.m.