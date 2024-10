Señor de los Milagros EN VIVO: Estos son los últimos recorridos de la sagrada imagen

La sagrada imagen del Señor de los Milagros viene recorriendo diversas calles del Centro de Lima, en medio del mar de fieles que siguen esta tradición religiosa que data desde el siglo XVII.

La veneración a esta imagen, pintada en 1651 por el angoleño Pedro Dalcón, conocido como 'Benito', según el imaginario popular, sobrevivió al implacable terremoto de 1655, cuando un 13 de noviembre, el movimiento telúrico provocó el derrumbe de templos y casonas. Sin embargo, la pintura permaneció intacta.

Debido al fervor de los devotos, no fue hasta 1687 cuando el Señor de los Milagros salió a las calles de Lima en andas, algo similar a la tradición que ha sobrevivido por más de tres siglos. ¿La razón? Un terrible terremoto que azotó la capital, provocando muerte y destrucción. Sin embargo, la imagen del Cristo Moreno permaneció intacta nuevamente.

Ahora, el anda del Señor de los Milagros realizará, este lunes 28 de octubre de 2024, su cuarto recorrido procesional por avenidas y calles del Cercado de Lima, donde recibirá bendiciones de sus miles de fieles y homenajes de diversas instituciones públicas y privadas.

Este 28 de octubre, a las 06:00 horas, el anda del Cristo de Pachacamilla saldrá del monasterio de las Nazarenas, en la avenida Tacna, para luego seguir su recorrido hacia la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, donde, en la cuadra 8, recibirá el homenaje de los trabajadores de Editora Perú.

Enseguida, la sagrada imagen del Cristo Morado continuará su recorrido hacia el hospital Loayza, adonde ingresará para recibir las bendiciones del personal de salud y de los pacientes.

Luego de algunos minutos, la procesión saldrá del hospital para retomar la avenida Alfonso Ugarte, continuar hacia la avenida Venezuela, el jirón Varela, las avenidas Bolivia y Garcilaso de la Vega, para, finalmente, tomar la avenida Tacna e ingresar en la iglesia de las Nazarenas.

Estimados Hermanos, Hermanas y Feligresía en general,

ÚLTIMO RECORRIDO

El viernes 1 de noviembre, el Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay, Av. Emancipación y finalmente la Av. Tacna para ingresar al Convento de las Nazarenas, en el que sería su último recorrido por las calles de Lima.

MISAS

En el santuario Monasterio del Señor de los Milagro de Nazarenas se celebrará la Santa Misa todos los días en estos horarios: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 p.m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.

Además, se informó que el horario de atención del Santuario será de lunes a domingo de 5:45 am a 10:00 p.m.

