Hoy, 18 de octubre, se celebra el Día Central del Señor de los Milagros y aproximadamente 4,600 devotos de la Hermandad del Cristo Morado cargarán este viernes el anda, según informó Roberto Menacho, capataz de la Novena Cuadrilla.

La hermandad está conformada por 20 cuadrillas, cada una está integrada por 200 devotos aproximadamente. Cada 10 años, dos cuadrillas se encargan de guardar el anda del Señor de los Milagros en la iglesia Las Nazarenas, en esta ocasión estarán a cargo la octava y novena.

“Actualmente, somos más de 5,000 devotos, estamos conformados por la sahumadoras, cantoras y los hermanos cargadores. Este año le toca a la novena y octava cuadrilla guardar. Más que una emoción, es gran una responsabilidad para llevarlo con fe”, detalló Roberto Menacho.

Indicó que el recorrido de hoy, está dividido por diversos sectores. Cada sector está integrado por un grupo de cargadores (32 a 34 personas), quienes llevarán la imagen del Cristo Morado a una determinada distancia hasta llegar al siguiente punto.

El capataz de la novena cuadrilla indicó que se preparan durante tres años para que el homenaje y recorrido sea perfecto. “Hay que hacer el mejor homenaje, llenar de flores, luces, los estrados, pero este año hemos tenido algunos problemas”, sentenció.

-Trabas en la decoración-

Menacho Meléndez sostuvo que este año el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) les habría restringido algunos actos para la decoración en la iglesia.

“No podemos poner gigantografías, las flores deben ser naturales y no artificiales, entre otras restricciones que si no acatamos, recibiríamos una multa. Nos han puesto diversas trabas. Ustedes verán la iglesia y no habrá adornos este año por las restricciones”, comentó.

De acuerdo a la Guía de Ornato para Actividades Autorizadas en Los Espacios Públicos del Centro Histórico de Lima, se prohíbe “el uso de gigantografías e impresos en telas de costal o cualquier otro material, así como elementos plásticos y/o acrílicos que distorsionen el carácter del monumento”.

Respecto a los decorados florales en las fachadas se permitirán si siguen estos lineamientos: deberán realizarse con flores y plantas naturales. Serán retirados antes que las flores empiecen a marchitar.

También se prohíbe el uso de grandes entelados verticales que obstruyan la visibilidad de la fachada del inmueble (ver imagen), entre otras prohibiciones.

Guía de Ornato para Actividades Autorizadas en los Espacios Públicos del Centro Histórico de Lima (Foto: Captura)

-La fe firme a pesar de las restricciones-

Machado Meléndez indicó que a pesar de las adversidades, ambas cuadrillas siguen con la fe en alto para dar el mejor homenaje al Señor de los Milagros.

“Dicen que los postes deben ir con telas especiales que cuestan mucho dinero y no nos alcanzan, pero a pesar de eso daremos lo mejor para rendir homenaje al Señor de los Milagros”, resaltó.

Precisó que este sábado 19 de octubre la octava cuadrilla estará a cargo de guardar el anda. La madrugada del 29 de octubre, la imagen del Cristo de Pachacamilla será guardada por la novena cuadrilla.

-Segundo recorrido-

Desde las 6:00 a.m. se desarrolla el segundo recorrido del Señor de los Milagros. En esta ocasión la imagen recorrerá la avenida Tacna, el jirón Conde de Superunda y la avenida Abancay para llegar a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen a las 00:00 del sábado,

En dicho lugar permanecerá hasta las 6:00 a.m. del sábado 19 de octubre a fin de iniciar el tercer recorrido procesional.