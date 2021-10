En el marco de las actividades por el mes morado del Señor de Los Milagros , la Municipalidad de Lima anunció un plan de desvío a favor de los visitantes al Santuario de Las Nazarenas. Además, un equipo de fiscalizadores e inspectores de tránsito brindará apoyo en los exteriores desde hoy viernes 1 hasta el 31 de octubre.

Según la Municipalidad de Lima, este plan de desvío es para salvaguardar la integridad de los visitantes a Las Nazarenas, que permanecerá abierto de 7 a.m. a 6 p.m. y se celebrarán misas presenciales a las 7 a.m., 9 a.m., 12 m., 1:30 p.m., 4 p.m. y 5:30 p.m.

En ese sentido, se restringirá el tránsito en la cuadra 5 del Jr. Huancavelica durante octubre, de 7 a.m. a 6 p.m., desde la Av. Tacna hasta el Jr. Chancay, por lo que se recomienda a los conductores usar las siguientes rutas alternas.

Desvíos de oeste a este (mirar gráfico):

Opción 1: su ruta – Jr. Huancavelica (OE) – Jr. Chancay (NS) – Jr. Moquegua (OE) – Av. Tacna – su ruta.

Opción 2: su ruta – Jr. Huancavelica (OE) – Jr. Cañete (SN) – Jr. Callao (OE) – Av. Tacna – su ruta.

Desvíos en octubre. (Gráfico: MML)

Seguridad, visitas y eucaristías

La comuna también indicó que más de 100 miembros del personal operativo apoyarán en la seguridad en los exteriores del Santuario de Las Nazarenas, en el marco de las actividades durante el mes morado.

Serenos, fiscalizadores e inspectores de tránsito de la Gerencia de Movilidad Urbana, junto con el Equipo de Intervención Rápida (EIR) de Gestión del Riesgo de Desastres, se ubicarán en la zona externa del Santuario de Las Nazarenas para evitar el comercio informal, garantizar la circulación vial y resguardar a los fieles.

Cabe precisar que las eucaristías serán transmitidas virtualmente. Estas celebraciones se podrán seguir a través de las redes sociales de Nazarenas TV.

Otra medida a considerar es que los fieles que acudan deberán respetar el aforo y todos los protocolos de bioseguridad en Las Nazarenas, como el uso de doble mascarilla y alcohol para las manos, así como la toma de temperatura corporal.

“La Municipalidad de Lima recuerda a los vecinos que del 10 al 31 de octubre la imagen procesional del Señor de los Milagros será expuesta en el Salón de Andas del monasterio, de 7:30 a.m. a 6 p.m”, añadió la MML.

VIDEO RECOMENDADO

El Minsa prepara un protocolo para la aplicación de una tercera dosis con un comité de expertos. Esta nueva inmunización contra el COVID-19 a médicos, enfermeros y técnicos se concretaría en la última semana de octubre.